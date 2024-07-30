رسالة شكر من نصرالله إلى جنبلاط «لعروبته ووطنيته في هذه المرحلة التي تظهر فيها معادن الرجال»

بيروت – الأخبار

تقديراً لمواقفه من الحرب على غزة وجنوب لبنان منذ 10 أشهر، وتحديداً موقفه الأخير من الهجوم الصاروخي على مجدل شمس الذي أدّى إلى استشهاد 12 شخصاً من أبناء البلدة، علمت «الأخبار» أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعث برسالة إلى النائب السابق وليد جنبلاط الذي تصدّى لمحاولات بث روح الفتنة واستغلال الحادثة.

وقد نقل هذه الرسالة المعاون السياسي، الحاج حسين الخليل إلى الوزير السابق غازي العريضي كعربون شكر وامتنان «لعروبة النائب جنبلاط ووطنيته ومسؤوليته في هذه المرحلة التي تظهر فيها معادن الرجال».