بدء تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية إلى الهيئة المستقلة، اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام

عمان – بدأت، اليوم الثلاثاء، عملية الترشح للانتخابات النيابية 2024 من خلال تقديم الطلبات إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ولمدة 3 أيام..

وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إنّه مع بدء الترشح للانتخابات النيابية تبدأ عملية الحراك الانتخابي بالسخونة أكثر ويكون من اللافت جدا أن نجد الأرقام والدلالات التي تسمح بتحليل المشهد الانتخابي وبالتحديد المشهد الحزبي.

وأوضح الرواشدة أن شروط الترشح داخل القائمة بدلالة المادة 10 بقانون الانتخاب هي الأحكام المعتادة في هذه المسألة وهي أن يكون مضى على حمله الجنسية الأردنية 10 سنوات على الأقل وأن يكون مسجلا في جداول الناخبين، وأن لا يكون محكوما بالإفلاس، وأن يكون كامل الأهلية وغير ذلك من تفاصيل حددها القانون.

وأشار إلى أن هناك شروطا تتعلق بتشكيل القوائم نفسها، في الدائرة المحلية هناك شروط محددة تقتضي من المترشحين الحضور في لجنة الانتخاب الرئيسية وأن يكون ترتيب الأسماء بالتوافق وأن يحدد بالقائمة مسارات مثل إن كانت تنافسا أو كوتا خصوصا المرأة والشركسي والمسيحي والشيشاني وأيضا أن تكون القائمة تمثل الحد الأدنى لعدد المقاعد في الدائرة نفسها.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني دليل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، الذي يتضمن؛ الترشح للدائرة الانتخابية المحلية، والترشح للدائرة الانتخابية العامة، وأحكام الدعاية الانتخابية، ومقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻮارد تموﻳﻞ الحملة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ وﺿﺒﻂ أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، بالإضافة إلى نماذج الترشح.

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد الثلاثاء 10 أيلول 2024 موعدًا للاقتراع.