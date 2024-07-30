العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصر أمن بمستوطنة “هغوشريم” في الجليل الأعلى جراء قذيفة صاروخية اطلقها حزب الله

المصدر: الميادين نت

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة “هغوشريم” في الجليل الأعلى، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتيل في “هجوشريم” هو عنصر في جهاز أمن المستوطنة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن استهدافها، اليوم الثلاثاء، مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة “بيت هلل”، بالقرب من مستوطنة “هغوشريم” 3 مرات في عمليات منفصلة.

وفي عمليتين منفصلتين، استهدف حزب الله مقر القيادة في ثكنة “بيت هلل”، بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وذلك دعماً لغزة ورداً على اعتداء الاحتلال على بلدة جبشيت في جنوب لبنان، الذي أدى إلى تسجيل إصابات بين المدنيين.

وفي عملية ثالثة، شنّ حزب الله في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال في بلدة بيت ليف، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة “بيت هلل” مستهدفةً تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة ‏وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وفق ما أكد بيان المقاومة.

وأقرت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية بوقوع إصابات في انفجار طائرة بدون طيار في مستوطنة “بيت هلل” في إصبع الجليل. من جهتها قالت مراسلة الميادين في جنوب لبنان إن طائرات الاحتلال الحربية حاولت اعتراض بعض الأهداف الجوية في أجواء “بيت هلل” و”كريات شمونة”.

واستهدف حزب الله، اليوم الثلاثاء، موقع “جل العلام” بالقذائف المدفعية، في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة بيت ليف الجنوبية، ودعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

وشن هجوماً جوياً آخر بسرب من المسيرات الإنقضاضية استهدفت نقطة تموضع مستحدثة لجنود الاحتلال لحماية ‏مستوطنة “كفريوفال”، مؤكداً أنّ العملية أصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة في بيان آخر إن وحدة الدفاع الجوي تصدت للطائرات الحربية الإسرائيلية “التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة”.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار على الحدود الشمالية مع لبنان في مستوطنات “بيت هلل” و”كفار يوفال” و”كفار غلعاد” و”معيان باروخ” و”دفنا” و”هغشوريم”.

وطلب مجلس الجليل الأعلى، بحسب وسائل اعلام إسرائيلية، من المقيمين في المستوطنات التي تم إخلاؤها البقاء داخل الملاجئ، كما طلب من المستوطنين في المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها البقاء أيضاً قرب الملاجئ وتخفيف الحركة داخل المستوطنات.