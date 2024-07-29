كتائب القسام توجه رسالة مصورة الى حزب الله تضمنت عرضا لآليات ومدرعات العدو المدمرة في مدينة رفح/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة قالت إنها موجهة للمقاومة اللبنانية، وتضمنت عرضا لآليات ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي المدمرة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وتضمن المقطع المصور كلمة سابقة لوزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت كان قد توجه بها إلى جنوده مطلع الشهر الجاري وقال فيها إن الدبابة التي تخرج من رفح، يمكنها أن تصل إلى الليطاني، في سياق تهديده لحزب الله اللبناني بتصعيد المواجهة معه.

وتبع ذلك مشاهد متسارعة لعمليات استهداف وتفجير آليات ودبابات إسرائيلية في محاور القتال بمدينة رفح، وكذلك مشاهد سحب آليات مدمرة من المدينة.

وتضمن المقطع كذلك رسالة وجهتها كتائب القسام للمقاومة الإسلامية اللبنانية قالت فيها “هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة”.

وختم المقطع بجملة قالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهي “لن تبقى لكم دبابات”.

ومساء امس الأحد، كلّف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد كيفية مهاجمة “حزب الله” والتوقيت، على خلفية حادثة مجدل شمس.

والسبت، قُتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

🔻بالفيديو | رسالة من كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " pic.twitter.com/sGcMIlmluY — مش هيك (@meshhik) July 29, 2024

برصاصة إسرائيلية.. قناص “القسام” يردي جنديا شرق خانيونس

تمكن قناص من كتائب القسام من قتل جندي إسرائيلي، في محاور التوغل بمنطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، حيث تتوغل قوات الاحتلال هناك منذ أيام.

وبثت “القسام” اليوم الاثنين، مشاهد لرصد مقاتليها موقع العملية، قبل أن يقوم أحد قناصتها بإطلاق النار من بندقية ثقيلة، صوب تموضع لجنود الاحتلال بمنطقة بني سهيلا، مستخدما رصاصة إسرائيلية كان رجال “القسام” قد اغتنموها في وقت سابق من قوات الاحتلال.

"قتلوا.. الله أكبر".. عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محور التوغل بمنطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Pfizvi0FYc — رضوان الأخرس (@rdooan) July 29, 2024

وفي وقت سابق من نهار اليوم الاثنين، بثت كتائب القسام تسجيلا آخر لعمليات قصف مكثفة نفذتها لمواقع وغرف قيادة الاحتلال في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

واستخدمت “القسام” في عمليات القصف صواريخ من طراز “رجوم” قصيرة المدى، إلى جانب قذائف الهاون من الأعيرة المختلفة.

بسم الله و الله اكبر

كتائب القسام: مشاهد من قصف قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" ومنطقة جحر الديك بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم". pic.twitter.com/nLnzLBenAV — ahmed bahoussi77 (@AhmedBahoussi77) July 29, 2024

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 5 من جنوده في المعارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات الجيش الإسرائيلي أن إجمالي عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بلغ 4 آلاف و234، مرتفعا من 4 آلاف و229.