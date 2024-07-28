كتائب القسام تبث، اليوم الاحد، مشاهد لكمين استهدف تفجير دبابات العدو ومدرعاته بعبوات شواظ في خانيونس/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الاحد، مشاهد لتصديها لقوات الاحتلال، المتوغلة بمناطق في خانيونس، جنوب قطاع غزة، مستهدفة ناقلات الجنود، إضافة إلى قصف التحشدات.

وتظهر اللقطات، نصب مقاتلي القسام، كمينا، بواسطة عبوة شواظ، لاستهداف دبابات، وناقلات جنود الاحتلال، حيث انتظر المقاتلون، وصول مدرعة من طراز النمر، وقاموا بتفجيرها بشكل مباشر.

وتظهر المشاهد، قنص “القسام” بالتعاون مع سرايا القدس، جنديا للاحتلال، بعد رصده داخل إحدى البنايات في خانيونس.

وقصفت “القسام” و”السرايا” حشود الاحتلال المتوغلة في مناطق خانيونس، في حين أشارت تقارير عبرية اليوم الاحد، إلى أن حدثا صعبا وقع في خانيونس، وهبطت طائرات مروحية، لنقل جنود إلى مستشفيات في “تل أبيب” وغيرها من المناطق.

أما في جنوب القطاع، فقد أعلنت القسام استهداف قوة هندسة إسرائيلية راجلة بعبوة “رعدية” مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح، واستهداف ناقلة جند “نمر” إسرائيلية بصاروخ موجّه من نوع “السهم الأحمر” قرب برج الحسام في تل السلطان.

وأعلنت القسام أن مقاتليها جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة، حيث استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين بقذائف هاون.

كما استهدفوا ناقلة نمر، وقوتين إسرائيليتين وأوقعوا أفرادهما بين قتيل وجريح، وذلك في محيط مسجد البراء بن عازب بتل الهوى أيضا.

وأعلنت القسام تَجدُّد استهداف قوات الاحتلال في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

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وفي محور نتساريم استهدف مقاتلو القسام أكثر من مرة غرف قيادة الاحتلال بصواريخ “رجوم” عيار 114 مليمترا.

وفي منطقة جحر الديك وسط القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف القوات المتوغلة بقذائف الهاون.