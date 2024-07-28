ايران تحذر إسرائيل من أية “مجازفة” في لبنان بعد حادثة مجدل شمس، وتحمّلها مسؤولية التداعيات غير المتوقعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن بلاده تحذر إسرائيل من أي “مجازفة” جديدة في لبنان.

وقال كنعاني في بيان إن “أي خطوة تنم عن جهل من النظام الصهيوني قد تؤدي إلى توسيع عدم الاستقرار وعدم الأمن والحرب في المنطقة”.

وشدد المتحدث على أن “إسرائيل ستتحمل مسؤولية التداعيات غير المتوقعة وردود الفعل على تصرف أحمق كهذا”.

ويأتي التحذير على خلفية الهجوم الصاروخي على مجدل شمس في الجولان المحتل، السبت.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا من بينهم أطفال قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسؤولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسؤولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.

ونقلت (رويترز) عن السلطات الإسرائيلية قولها إن 12 من بينهم أطفال قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن الضربة وتوعدت بأنها ستدفع ثمنا باهظا جراء ذلك الهجوم.

ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها منذ بدء الصراع في غزة.

وأدى الهجوم إلى تصاعد حدة التوتر في الصراع الذي يدور بالتوازي مع الحرب في غزة، كما أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وسقط الصاروخ على ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها إليها لاحقا في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع زعيم الطائفة الدرزية وفقا لبيان صادر عن مكتبه إن “حزب الله سيدفع ثمنا باهظا.. ثمنا لم يدفع مثله حتى الآن”.

وقال حزب الله في بيان مكتوب “تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الإسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص”.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في أماكن أخرى.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 13 آخرين أصيبوا جراء الصاروخ الذي سقط على ملعب كرة القدم الذي كان مكتظا في ذلك الوقت بالأطفال والشباب.