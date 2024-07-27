صحيفة “تركيا” تكشف عن لقاء بين أردوغان والأسد، خلال شهر آب المقبل، بمنطقة كَسَب على الحدود السورية – التركية

كشفت صحيفة “تركيا” ان مسؤولين أتراك وسوريون قد ثلاث جولات من المحادثات خلال الشهر الماضي حول تطبيع العلاقات الثنائية وتنظيم الاجتماع الأول بين رئيسي البلدين منذ عام 2011 .

وأكدت الصحيفة أنه في البداية تمت مناقشة العراق كمكان اجتماع لأردوغان والأسد، والآن تدرس أنقرة خيار عقد قمة عند نقطة تفتيش كسب في سوريا على الحدود مع تركيا.

وأضافت الصحيفة: “العملية تتطور بسرعة، وسيعقد اللقاء كحد أقصى خلال شهر أغسطس المقبل”.

جدير بالذكر أن أردوغان كان قد صرح في 11 يوليو بأنه قد تم تكليف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس بشار الأسد، قد يعقد في دولة ثالثة.

من جهته، أشار الأسد خلال حديث صحافي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية السورية في وقت سابق، إلى استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان شريطة أن يحقق اللقاء مصلحة البلاد.

المصدر: صحيفة “تركيا”