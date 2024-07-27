بسبب عاصفة غبارية… وقوع أربعة قتلى وعدة مصابين جراء تصادم 13 سيارة بالسعودية/ فيديو

27 يوليو، 2024

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون عقب تصادم 13 سيارة في أحد الطرق السريعة بالسعودية، جراء انعدام الرؤية بسبب عاصفة غبارية.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” المحلية، أن الحادث وقع على طريق الرين بيشه السريع.

وكتبت الصحيفة: “باشرت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض يوم امس الجمعة حادثة سير بين 13 مركبة على طريق الرين إثر موجة غبار، نتجت عنها إصابات و4 وفيات”.

وأضافت: “ونقلت بعض الحالات المصابة إلى طوارئ مستشفى الرين العام بواسطة الهلال الأحمر، بعد أن قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة. فيما أظهرت الفحوصات تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة”.

كما نقل مصابون إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تنويم 7 حالات في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن حالتها الصحية.

27 يوليو، 2024

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