آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرة حاشدة، مساء امس الجمعة، وسط عمّان، دعما لصمود الأهالي والمقاومة بقطاع غزة

عمّان – قدس برس

شارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة، مساء امس الجمعة، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، دعما لصمود الفلسطينيين والمقاومة في قطاع غزة، وتنديدا بالحرب “الإسرائيلية” المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على غزة.

وهتف المشاركون في المسيرة للمقاومة والشعب الفلسطيني ونددوا بالمواقف الدولية المتخاذلة والمتواطئة مع العدو الإسرائيلي” في حربه على قطاع غزة.

ووجه المشاركون “التحية للمقاومة في اليمن التي تمنع وصول البضائع إلى الكيان المحتل عبر البحر الأحمر”.

وطالب المشاركون بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي والناشطون خالد الجهني وأيمن صندوقة ونعيم جعابو.

وأكد المشاركون في المسيرة، على انحياز الشعب الأردني لحقوق الشعب الفلسطيني وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني الغاشم.

ودعوا العالمين العربي والإسلامي والأنظمة الرسمية للتحرك من أجل كسر الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات والحاجات الإنسانية العاجلة الضرورية لإنقاذ القطاع الذي تمارس ضده أبشع أنواع حروب التجويع، وكذلك المطالبة بالتدخل لوقف الإجرام الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية.

وفي السياق، شهدت محافظات الأردن مسيرات حاشدة عقب انتهاء صلاة الجمعة، بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”. وعبر المشاركون في المسيرات عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لها.