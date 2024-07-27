استشهاد الفتى لؤي مشة ووقوع 13 إصابة بينها اثنتان خطيرتان في قصف للعدو على مخيم بلاطة شرق نابلس/ فيديو

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد فتى وأصيب 13 آخرون في قصف جوي وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني – مساء اليوم السبت- بالتزامن مع اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعًا للمواطنين أغلبهم من الأطفال ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح أعلن بعد قليل عن استشهاد أحدهم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى لؤي محمد مشة (١٧ عاماً)، فيما تعاملت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي مع ٩ إصابات (بينهم إصابتان بحالة خطيرة)، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه نقلت شهيد و13 إصابة منهم حالات خطيرة إلى المستشفى، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في المخيم.

وذكرت أن طواقمها نقلت إصابة ثالثة جراء إطلاق النار الإسرائيلي في المخيم.

وأكد الهلال الأحمر إصابة مسعف متطوع ميداني لدى الهلال الأحمر الفلسطيني اثناء عمله لإخلاء الجرحى جراء قصف الاحتلال لمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

نابلس – استشهد فتى فاسطيني، وأصيب تسعة آخرون اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال، مساء اليوم السبت، مجموعة مواطنين في حارة الجماسين داخل مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاماً)، فيما لا تزال الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تتعامل مع 9 إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مسعف متطوع ميداني لدى الجمعية اثناء عمله لاخلاء الجرحى جراء قصف الاحتلال في مخيم بلاطة.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، قد اقتحمت مساء اليوم مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

.وأفادت مصادر محلية، أن اشتباكات اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال في المكان.

#شاهد | اللحظات الأولى بعد قصف تجمع للمواطنين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس. pic.twitter.com/gkgj2N1vTm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2024