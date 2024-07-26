كتائب القسام تبث مشاهد لـ”كمائن الموت/ الجزء الثاني” التي نصبتها لقوات العدو في مخيمي يبنا والشابورة برفح/ شاهدوا

بثت كتائب القسام مشاهد لـ”كمائن الموت” التي نصبتها لقوات الاحتلال التي تواصل اجتياح مدينة رفح منذ ما يزيد عن شهرين متواصلين.

ويظهر في هذه المشاهد، التي بثتها كتائب القسام، اليوم الجمعة، كمائن قاتلة نصبها مقاتلو القسام في مخيمي يبنا والشابورة، في رفح، حيث تمكنوا من استدراج جنود الاحتلال وأوقعوهم في فخاخ من العبوات الناسفة شديدة الانفجار.

ويظهر في الكمين الأول استدراج ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين إلى أحد المنازل، في مخيم يبنا وسط رفح، قبل أن يتم تفجير عبوة ناسفة فيهم، ما أوقعهم بين قتيل وجريح.

وفي الكمين الثاني، استخدم مقاتلو القسام نفقا لتفخيخ أحد المنازل، قبل أن يوقعوا فيه قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأكدت “القسام” أن الاحتلال يتكتم عن حجم خسائره الحقيقية، وإن ما تقوم بتصويره جزء يسير من حجم عملياتها ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل.