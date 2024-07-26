جيش العدو يعترف، اليوم الجمعة، بمقتل عريف أثناء استهداف جرافة “دي 9″بصاروخ مضاد للدبابات في رفح

تل أبيب – قتل جندي إسرائيلي في رفح أثناء استهداف جرافة من طراز “دي 9” بصاروخ مضاد للدروع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن العريف موتي ريفا قُتل في معركة جرت جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن القتيل (37 عاما) من كيبوتس شني، من لواء جفعاتي قتل بصاروخ مضاد للدبابات في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخفي عدد قتلاه الحقيقي، إن 688 جنديا قتلوا في المعارك منذ اندلاع الحرب، منهم 328 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.