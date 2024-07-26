ترامب: ذكّرت الرئيس الأكراني زيلينسكي بأن روسيا هزمت هتلر ونابليون

سبوتنيك عربي

كشف المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، عن فحوى محادثته الهاتفية مع الرئيس الاكراني فلاديمير زيلينسكي بخصوص الأزمة مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، امس الخميس: “كما تعلمون، اتصل بي زيلينسكي. ودار بيننا حديث جيد”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “قلت له إننا بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع”.

وتابع: “ذكّرته بأنهم (الروس) يخوضون حربًا وهذا ما يفعلونه… إنهم يقاتلون، لقد هزموا هتلر ونابليون”.

وأردف: “أكدت له أن هجوم الربيع للجيش الأوكراني لم ولن يتحقق أبدا. فعلى حد علمي، زرع الروس ملايين الألغام، ولديهم آلاف الدبابات”.

كما أشار ترامب إلى أنه “كان من الممكن منع هذا الصراع، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لم يفعل شيئا”، مؤكدا أن فرص حدوث هذا الصراع كانت صفرا خلال فترة رئاسته.

يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا للصراع “فورًا” و”بسهولة كبيرة” خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب قوله.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.