من وحي ثورة 23 يوليو/ تموز

شعر: المحامي صلاح رشيد النوباني

25 يوليو، 2024

تموز عاد وغاب الفارس البطل
من كان أسطورة تهفو له المقل
غاب الزعيم وما غابت مناقبه
ما زال حيا لأحرار الدنا مثل
الخالدون وان غابوا فإن لهم
عند الشعوب مقامات وان رحلوا
غاب الزعيم وقد ظلت مبادئه
عبر السنين الى الأجيال تنتقل
وسوف يبقى على مر الزمان له
مكانة بصروح المجد تتصل
كان الرئيس عظيما في مواقفه
وظل أيقونة ما شابها خلل
أمضى الحياة نزيها مؤمنا ورعا
وهكذا ظل حتى جاءه الآجل
عد يا جمال فإن الحال يؤلمنا
مستعمرات صارت بعدك الدول
والغرب يحكمها ويستبد بها
والناس بالجهل والافراح تحتفل
قد جاء بعدك من ضل الطريق ومن
قد صار جهلا على الأوهام يتكل
إن الأكاذيب قد ظلت تلاحقه
ظلما يرددها الانذال والهمل
من ظن أن سلام العار يسعفه
أصابه الوهم والاخفاق والفشل
ومن يظن بان الغرب يمنعه
من السقوط اذا ضاقت به السبل
فشاه ايران قد أضحى لهم مثلا
فما استفاقوا وقد ضلوا بما فعلوا
قد أجرم الغرب في قول وفي عمل
وانتاب عالمنا من فعله الشلل
الصامتون على آلام امتهم
الله يلعنهم والناس والرسل
احرار أمتنا الله وحدهم
مهما تعددت الساحات والملل
في غزة العز أبطال يساندهم
من بالعزيمة والايمان قد صقلوا
لغزة العز ساحات تؤازرها
هبت وصارت كما النيران تشتعل
قل للذين على الآلام قد صبروا
النصر آت وجرح الأمس يندمل
النصر آت وقد هلت بوادره
فالصامدون عليهم يعقد الأمل
صبرا جميلا بني قومي فإن لنا
غدًا به حلقات النصر تكتمل

25 يوليو، 2024

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