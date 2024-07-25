من وحي ثورة 23 يوليو/ تموز

تموز عاد وغاب الفارس البطل

من كان أسطورة تهفو له المقل

غاب الزعيم وما غابت مناقبه

ما زال حيا لأحرار الدنا مثل

الخالدون وان غابوا فإن لهم

عند الشعوب مقامات وان رحلوا

غاب الزعيم وقد ظلت مبادئه

عبر السنين الى الأجيال تنتقل

وسوف يبقى على مر الزمان له

مكانة بصروح المجد تتصل

كان الرئيس عظيما في مواقفه

وظل أيقونة ما شابها خلل

أمضى الحياة نزيها مؤمنا ورعا

وهكذا ظل حتى جاءه الآجل

عد يا جمال فإن الحال يؤلمنا

مستعمرات صارت بعدك الدول

والغرب يحكمها ويستبد بها

والناس بالجهل والافراح تحتفل

قد جاء بعدك من ضل الطريق ومن

قد صار جهلا على الأوهام يتكل

إن الأكاذيب قد ظلت تلاحقه

ظلما يرددها الانذال والهمل

من ظن أن سلام العار يسعفه

أصابه الوهم والاخفاق والفشل

ومن يظن بان الغرب يمنعه

من السقوط اذا ضاقت به السبل

فشاه ايران قد أضحى لهم مثلا

فما استفاقوا وقد ضلوا بما فعلوا

قد أجرم الغرب في قول وفي عمل

وانتاب عالمنا من فعله الشلل

الصامتون على آلام امتهم

الله يلعنهم والناس والرسل

احرار أمتنا الله وحدهم

مهما تعددت الساحات والملل

في غزة العز أبطال يساندهم

من بالعزيمة والايمان قد صقلوا

لغزة العز ساحات تؤازرها

هبت وصارت كما النيران تشتعل

قل للذين على الآلام قد صبروا

النصر آت وجرح الأمس يندمل

النصر آت وقد هلت بوادره

فالصامدون عليهم يعقد الأمل

صبرا جميلا بني قومي فإن لنا

غدًا به حلقات النصر تكتمل