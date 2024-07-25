كتائب القسام تبث، اليوم الخميس، مشاهد من استخدامها “عبوات شواظ” لتفجير آليات العدو بمناطق شرق خانيونس/ شاهدوا

25 يوليو، 2024

بثت كتائب القسام، اليوم الخميس، مشاهد من عملياتها والمعارك التي تخوضها مع قوات الاحتلال في مناطق شرق خانيونس، حيث تتوغل قوات الاحتلال.

ويظهر في المشاهد تقدم مقاتلي القسام نحو مناطق تتموضع فيها دبابات الاحتلال، قبل أن يقوموا بضربها بقذائف الياسين والعبوات الناسفة.

وكان لافتا تكثيف استخدام القسام لعبوات شواظ الموجهة شديدة الانفجار، ضد آليات الاحتلال، حيث أظهر التسجيل اشتعال النيران في إحدى الدبابات عقب تفجير عبوة فيها.

وصباح الاثنين الماضي، شن جيش الاحتلال هجوما جويا ومدفعيا مفاجئا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي سبق للاحتلال زعم أنها “آمنة”.

25 يوليو، 2024

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