في خطوة غير مسبوقة.. حزب الله يستخدم سلاحاً جديداً لطرد طائرات العدو من الأجواء اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن “حزب الله” اللبناني، أمس الأربعاء، عن استخدامه صواريخ مضادة للطائرات ضد المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي تخترق الأجواء اللبنانية.

وأصدر “حزب الله” بيانا بهذا الصدد وجاء فيه: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.

وفي سياق متصل، أفاد الحزب بأنه استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو “حزب الله” اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.