على خلفية الوساطة الروسية لاستعادة العلاقات السورية – التركية.. لقاء مفاجئ بين بوتين والأسد في موسكو/ فيديو

أعلن الكرملين، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو، مساء أمس الأربعاء.

وقد نقل موقع الكرملين الإلكتروني الكلمات التي تبادلها الزعيمان في مستهل الاجتماع.

فقال بوتين:

*أنا سعيد جدا برؤيتكم.. لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها

*لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة وأنا مهتم جدا بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، ولسوء الحظ، تميل الأمور إلى التفاقم، كما نرى، وهذا ينطبق أيضا على سوريا بشكل مباشر

*أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، ففيها الكثير من المسائل (للمناقشة) أيضا، وهناك اتجاهات واعدة.

اما الأسد فقال:

*تتزامن زيارتي اليوم مع الذكرى السنوية اليوبيلية (الـ80) لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.

*لقد مرت بلدانا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة للغاية، شهدت هذه العقود عمليات تحول معقدة داخل كل من بلدينا، ولكن على مدى كل هذه العقود حافظت العلاقات بين بلدينا على الثقة (المتبادلة)، وهذا مؤشر على نضج شعبينا

*نظرا للأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا اليوم يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق اليوم أن بوتين والأسد، لم يوقعا على أية وثائق عقب مفاوضات الأمس في الكرملين.

وكان آخر اتصال هاتفي بين بوتين والأسد قد جرى في 23 مارس الماضي بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة “كروكوس” في ضواحي موسكو، حيث دان الأسد الهجوم وأعرب عن تعازيه للشعب الروسي، واتفق الزعيمان على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى.

وكان آخر لقاء شخصي لرئيسي روسيا وسوريا قد عقد في 15 مارس من العام الماضي في الكرملين أيضا.

وتأتي زيارة الأسد هذه إلى موسكو على خلفية التقارير عن الجهود الدبلوماسية المكثفة لترتيب لقاء بين الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بوساطة روسية.

المصدر: RT

تركيا: نعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد

وكان قد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، امس الأربعاء، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري، بشار الأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”: “لقد قدم رئيسنا مثل هذا الاقتراح (اجتماع الرئيسين)، وأنا أعمل على هذه القضية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء”.

وأكد فيدان أنه “يجب مكافحة “بي كي كي/ واي بي جي” وإعادة المنشآت النفطية وموارد طاقة التي استولت عليها إلى الشعب السوري”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاول الثلاثاء، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لعقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد.

وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، نقلا عن مصدر، إن “أول اجتماع بين أردوغان والأسد، منذ سنوات عديدة، قد يعقد في موسكو في أغسطس(آب المقبل)”، واوضح المصدر أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن أن يقوم بدور الوسيط في المفاوضات”، وسرعان ما نفى مصدر دبلوماسي تركي تقرير وسائل الإعلام التركية.