جيش العدو يعلن عن إصابة 3 من جنوده بعملية إطلاق نار من مركبة مسرعة، صباح اليوم الخميس، قرب قلقيلية

25 يوليو، 2024

أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت قرب بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لإصابة إثنين منهم.

وقد استنفر جيش الاحتلال قواته ودفع بتعزيزات عسكرية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد إصابة 3 جنود بعملية إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم التبليغ عن 3 إصابات في صفوف الجنود، وذلك جراء عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 قرب قلقيلية في شمال الضفة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الميدانية الأولية إلى 3 جنود، وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة إثر عملية إطلاق النار في شمال الضفة.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السيارة المستخدمة في عملية إطلاق النار انسحبت نحو قلقيلية، حيث بدأ الجيش بعملية مطاردة واسعة النطاق”.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ونصب عدة حواجز شرق المدينة، وكذلك تنفيذ إغلاقات إضافية واسعة على عدة مناطق في الطريق بين قلقيلية ونابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال أيضا المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وإغلاق الطريق بين جيوس وعزون، وإغلاق الطريق قرب جينصافوط، إلى جانب نصب حاجز بمحيط مكان عملية إطلاق النار قرب عزون والنبي إلياس.

25 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

وفقاً لـ “وول ستريت جورنال”.. مسؤولون أمريكان وإسرائيليون وعرب يجهدون لتنصيب دحلان قائداً لقطاع غزة بموافقة حماس

25 يوليو، 2024

على خلفية الوساطة الروسية لاستعادة العلاقات السورية – التركية.. لقاء مفاجئ بين بوتين والأسد في موسكو/ فيديو

25 يوليو، 2024

حماس: كان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب، وليس تلميعه أمام العالم والتغطية على عمليات القتل الجماعي في غزة

25 يوليو، 2024

حماس والجهاد تدعوان لتصعيد المقاومة رداً على اعلان بن غفير تغيير “الوضع القائم” بالأقصى والسماح بصلاة اليهود فيه

24 يوليو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى