5,115,219 عدد الناخبين المسجلين.. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر الجداول النهائية للناخبين عبر موقعها الإلكتروني/ رابط

عمان – نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاربعاء، الجداول النهائية للناخبين عبر موقعها الإلكتروني.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.

وأضافت أن الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 ناخبًا، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، إن المغتربين الأردنيين، أدرجوا ضمن جداول الناخبين النهائية، التي نُشرت هذا اليوم .

وأكدت الهيئة أن الناخبين يمكنهم الاستعلام عن معلوماتهم الانتخابية، بما في ذلك مركز الاقتراع ورقم الصندوق وخارطة الوصول إلى موقع المركز، عبر الخط الساخن رقم (117100)، والموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب (www.iec.jo)، وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة المجانية على الرقم (94455) ومقرات لجان الانتخاب الرئيسية، وعبر وسائل الإعلام.

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