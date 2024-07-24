محمد فايق: زكريا محيي الدين كاد يتسبب في قتلي عقب بيان تنحي عبد الناصر بعد النكسة/ فيديو

24 يوليو، 2024

قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الحب الحقيقي هو الدافع وراء تحرك الشعب للشوارع بعد خطاب تنحي عبد الناصر عام 1967 بعد النكسة، حيث خرج طوفان من البشر للمطالبة بعودة الرئيس عبد الناصر للحكم مرة أخرى.

وأضاف فايق في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: «توجهت من مكتبي إلى منزل الرئيس عبد الناصر بعد بيان التنحي، وأعتقد الناس أنني زكريا محيي الدين».

وتابع وزير الإعلام في عهد الرئيس عبد الناصر: «عندما اعتقد المواطنون أنني زكريا محيي الدين؛ سمعتهم يقولون: اقتلوه، لكن مجموعة الحرس الجمهوري أنقذوني بعدما قطعوا ملابسي».

وأوضح محمد فايق أن الرئيس عبد الناصر انزعج جدًا عندما شاهد ملابسي ممزقة من تدافع المواطنين بعد خطاب التنحي وقال لي: «هو مفيش غير جمال رئيس!».

24 يوليو، 2024

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