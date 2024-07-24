“الهدهد” يحلق مجدداً.. حزب الله ينشر مشاهد لمسيّرة اقتحمت أجواء قاعدة “راميت دافيد” العسكرية الإسرائيلية/ فيديو

سبوتنيك عربي

نشر “حزب الله” اللبناني، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة “راميت دافيد” العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم “الهدهد”، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.

وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ”حزب الله” فوق قاعدة “راميت دافيد” العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، باختراق 4 طائرات مسيرة للأجواء الإسرائيلية وسلاح الجو يعترض 2 فقط دون وقوع إصابات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة ميرون ومدينة صفد الواقعتين شمالي إسرائيل، في وقت نجحت 4 طائرات مسيرة في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي اثنتين منها وانفجرت البقية في مناطق مفتوحة ولم تسبب أي أضرار.

ويأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام محلية أن “حزب الله” شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء “غولاني”، مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها، مؤكدا إصابة أهدافها بدقة وتحقيق إصابات محققة، وذلك بالتوازي مع محاولة فرق الإطفاء إخماد النيران المندلعة في “كريات شمونة” و”بيت هيلل”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، “من ضمنها مستودع أسلحة وبنى إرهابية”، وفقا لمتحدث الجيش. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية، على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، كما قصفت بنى إرهابية في حولا وعيتا الشعب”.

وأعلن “حزب الله” اللبناني، أول أمس الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو “حزب الله” اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.