استشهاد عبد الناصر سرحان ببلدة طوباس، وأحمد أصلان بمخيم قلنديا، ويزن عبدو بمخيم طولكرم في مواجهات مع جيش العدو

فلسطين المحتلة – استشهد فجر وصباح اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم متأثرا بجراحه.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد العسكري في الضابطة الجمركية عبد الناصر سرحان، وإصابة النقيب محمد بشارات بالقرب من مقر الضابطة الجمركية برصاص الوحدات الخاصة بعد اقتحام طوباس.

واستشهد الشاب أحمد نضال أصلان، بعد إصابته بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 8 فلسطينيين آخرين أصيبوا خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا، 6 منهم بالرصاص الحي و2 جراء الاعتداء بالضرب، ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

كما فجر جيش الاحتلال منزل الشهيد محمد مناصرة بعد محاصرته، وإخلاء المنازل المجاورة له، كما داهم الاحتلال عدة منازل في المخيم وأحدث فيها دمارا واسعا.

يذكر أن الشهيد مناصرة ارتقى برصاص الاحتلال في شباط/ فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفي طولكرم، استشهد الشاب يزن عبدو متأثراً بإصابته خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم طولكرم، كما وأعلنت مصادر طبية الليلة الماضية، ارتقاء طفل من طولكرم متأثراً بجراحه الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مدينة طولكرم من محورها الغربي، باتجاه ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، وحاصرت بناية سكنية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد مداهمة المنزل المحاصر، من بينهم مصابون، حيث تبين وجود آثار للدماء وللرصاص داخل المنزل.

واستخدم جنود الاحتلال أحد المعتقلين كدرع بشري بعد ما وضعوه على مقدمة سيارة عسكرية.

والمعتقلون هم باسم علي عبد الكريم الهمشري، وعبد الله يوسف مسيمي، والمصابان زاهر يوسف تحسين رداد وحالته خطيرة، وصالح فراس كامل رداد ووضعه مستقر.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت شقة سكنية في البناية المحاصرة.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع العزبة وتمركزت في محيط الحاووز، مع سماع أصوات إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها العسكرية إلى العزبة، مرورا من دوار خضوري ودوار السلام بالمدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن شابين أصيبا بجراح بعد تعرضها للضرب على يد مجموعة من المستوطنين في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وهاجم عشرات المستوطنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، محال تجارية ومركبات فلسطينية وأحرقوا مقتنيات منازل وأراضٍ زراعية.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح دنيا اشتية عقب مداهمة منزل عائلتها خلال اقتحام قرية سالم.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية التي شهدت اشتباكات مسلحة، وأطلقت القوات النار تجاه طواقم الإسعاف ومنعتها من الوصول للشاب المصاب، فيما اعتقلت القوات الفتى اسلام عمر نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقار.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الرشايدة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها.

واكتشفت قوات خاصة من جيش الاحتلال في طوباس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة للتصدي للقوات المقتحمة التي دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وقالت سرايا القدس – كتيبة طوباس في بيان مقتضب: “استهدفنا قوة خاصة من جيش الاحتلال عقب تسللها إلى المدينة”.