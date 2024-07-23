عبد الحكيم عبد الناصر: هذه الأيام تتحقق نبوءة والدي الزعيم الراحل بأن المقاومة الفلسطينية أنبل ظاهرة على الأرض

23 يوليو، 2024

القاهرة – أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل يوم استعادة الوطن وحريته وكرامته ولن يستطع أيا كان من الخونة والمتربصين باستقرار مصر، التغلب على إرادة شعبها،

كما شدد عبد الحكيم على أن الثورة ما زالت حية فى ذهن كل مصرى ومصرية والذين لم ولن يتخلوا عن تحقيق مبادئها وأهدافها، كما أنها ستظل باقية في وجدان كل عربى.

وقال، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه بعد رحيل الزعيم تعرضت الثورة لمحاولات للنيل منها والتشكيك فيها، إلا أن يقظة ووعى الشعب المصرى احبطا كل تلك المحاولات.

وبشأن حلول الذكرى الـ72 بالتزامن مع ما يواجهه الشعب الفلسطينى الشقيق من عدوان إسرائيلي غاشم، قال عبد الحكيم عبد الناصر، هذه الايام تتحقق نبوءة الزعيم الراحل بأن المقاومة الفلسطينية أنبل ظاهرة على الأرض، وهي مازالت تواصل صمودها رغم التخاذل من العالم العربي والغربي في ظل رؤية تلك المجازر الدموية اليومية.

وتابع: فى هذا اليوم العظيم أحيى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه الذي استطاع أن يحول هذه القضية من منسية إلى القضية الرئيسية في العالم أجمع، والشاهد على ذلك أن كل أحرار العالم خرجوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني العظيم التي سُرقت وطنه، مشددا على أن القضية الفلسطينية لم ولن تغيب عن وجدان الشارع المصرى.

وقد حرص نجل الزعيم الراحل علي الحضور منذ الصباح الباكر اليوم، الي ضريح جمال عبد الناصر، لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، وقراءة الفاتحة علي روح والده، كما اصطحب معه نجله جمال عبد الحكيم جمال عبد الناصر.

23 يوليو، 2024

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