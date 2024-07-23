المدعي العام يطلق سراح الناشطة راكين ابو هنية.. وأجهزة الامن تعيدها الى محافظ العاصمة

عمان – قال المحامي بسام فريحات إن المدعي العام قرر ترك الناشطة التي تعتزم الترشح عن قائمة الاصلاح في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان، راكين أبو هنية، وشأنها، فيما جرت إعادتها إلى محافظ العاصمة ياسر العدوان.

وأضاف فريحات أن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف أبو هنية أثناء توجهها إلى منزلها مساء أمس، ومن ثمّ تكفيلها حتى صباح اليوم للمثول أمام المدعي العام.

وأشار فريحات إلى أن المدعي العام وجّه إلى الناشطة راكين أبو هنية تهمتي التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الأمن على خلفية مشاركتها في فعاليات نصرة غزة أمام سفارة الاحتلال.

جو 24