اجتماع سري في أبو ظبي ضم مسؤولين أمريكان وإسرائيليين واماراتيين، لبحث خطط اليوم التالي للحرب في غزة !!!

تل أبيب – قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة عقدت اجتماعا سريا في أبو ظبي، يوم الخميس الماضي، لمناقشة خطط اليوم التالي للحرب في غزة.

وأفاد موقع واللا العبري إن اللقاء في أبو ظبي، والذي لم يتم الإعلان عنه، يظهر أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بدأ يدرك أنه يجب عليه اتباع نهج أكثر واقعية عندما يتعلق الأمر بخطة ادارة غزة بعد الحرب.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد استضاف الاجتماع في أبو ظبي.

وشارك في اللقاء كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، من الجانب الأمريكي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، من الجانب الإسرائيلي.

كما سافر رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الاسرائيلية، درور شالوم، مع رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الأركان العامة، وهما اللذان عملا على مقترحات إسرائيل لخطط اليوم التالي للحرب في غزة، مع ديرمر إيضا

وفي اليوم السابق لوصول الإسرائيليين إلى أبو ظبي، نشر الإماراتيون مقترحاتهم لليوم التالي للحرب في مقال بقلم المبعوثة الخاصة لـ ABZ، لينا نوساييفا، في صحيفة فايننشال تايمز.

وكتبت نسييفا أنه يجب نشر قوة دولية مؤقتة في غزة. وقالت إن فرقة العمل هذه ستستجيب للأزمة الإنسانية وترسي القانون والنظام وتضع الأساس للحكم.

وقالت نسييفا لصحيفة فايننشيال تايمز يوم الاجتماع الثلاثي في أبو ظبي إن الإمارات العربية المتحدة ستكون مستعدة لتكون جزءًا من هذه القوة الدولية وإرسال قوات إلى غزة.

وتريد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون جزءًا من حل في غزة لا يشمل حماس، ولكنها ترفض أيضًا بشكل كبير القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية وفقا للموقع العبري.

وأوضحت الإمارات العربية المتحدة لإدارة بايدن أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى هو أحد المقربين لعباس وبالتالي لن يكون مستقلا ولن يقوم بالإصلاحات اللازمة.

وبدلا من ذلك، دفعت الإمارات لمرشحين آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.

وقال نتنياهو إنه يريد أن تكون الإمارات جزءا من خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

ويود نتنياهو أن ترسل الإمارات قوات، وتدفع تكاليف إعادة اعمار غزة، وتغيير نظام التعليم في القطاع .

لكن نتنياهو غير مستعد في هذه اللحظة للتحرك نحو إنهاء الحرب. كما يرفض أي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في غزة، وغير مستعد لاستئناف العملية السياسية على أساس حل الدولتين.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قدم قبل أشهر خطة “لليوم التالي” في غزة تشبه إلى حد كبير الاقتراح الإماراتي، لكن نتنياهو رفضها جملة وتفصيلا.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو يظهر الآن استعدادا أكبر، على الأقل في محادثات مغلقة، لدعم خطة جالانت ومناقشتها مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وقال مصدر إسرائيلي إن “نتنياهو هاجم خطة غالانت وعرقلها لعدة أشهر، لكنه الآن أخذها وترجمها إلى الإنجليزية وأعطاها لديرمر ليقدمها إلى الإمارات العربية المتحدة والأميركيين كما لو كانت من اختراعه.