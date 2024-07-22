قوات العدو تنفذ، منذ صباح اليوم الاثنين، سلسلة غارات عنيفة شرق خانيونس توقع عشرات الشهداء والجرحى/ 2 فيديو

22 يوليو، 2024

بدأت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بشن غارات عنيفة على مناطق واسعة من وسط وشرق مدينة خانيونس، عقب ساعات قليلة من إطلاق تحذير للسكان بالمغادرة، ودفعهم نحو النزوح مجددا إلى المناطق الغربية.

وقالت مواقع محلية إن ما يزيد على الـ 25 شهيدا وأكثر من مئة جريح سقطوا حتى الآن، عقب غارات عنيفة ومركزة استهدفت منازل في الأحياء الشرقية من المدينة، منها عبسان الصغيرة والكبيرة، والقرارة، ومنطقة قيزان النجار، ومنطقة الشيخ ناصر.

وقصفت طائرات الاحتلال منازل لعائلة سرور وحرب والقهوجي والقصاص والفرا في بني سهيلا وحي الشيخ ناصر، إلى جانب غارات أخرى استهدفت منازل في القرارة ووسط المدينة، فيما شنت المدفعية حزاما ناريا في بعض المناطق، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين.

من جهته، ناشد مدير التمريض بمجمع ناصر بخانيونس، المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المرضى والجرحى في ظل المجازر المتواصلة، وسط ضغط كبير يعانيه المستشفى بفعل نقص الإمدادات والمستلزمات الطبية.

وتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ290 على التوالي، وسط ارتكاب مجازر بحق العائلات في مختلف مناطق القطاع، خاصة المنطقة الوسطى التي تكتظ بالنازحين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة العدوان الذي يحدث بصورة يومية، أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 38,983 شهيدا والمصابين إلى 89,727 مصابا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

22 يوليو، 2024

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