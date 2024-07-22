جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، قتل أمريكي حاول تنفيذ عملية طعن جنود انتقامًا لأهالي غزة

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها قتلت شخصًا أميركيا، دون الكشف عن هويته، قرب كيبوتس نتيف هعسراه في غلاف غزة، بعد محاولته طعن جنودًا انتقامًا لغزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن شخصا وصل مدخل كيبوتس نتيف هعسرا بغلاف غزة، وصرخ على الجنود “تقتلون المدنيين في غزة” ورفع سكينا قبل أن يطلق الجنود النار تجاه ويعدمونه.

وأوردت أن المنفذ وصل بسيارة إلى مدخل “نتيف هعسراة”، وبدأ الحديث باللغة الإنجليزية مع عناصر الأمن في المكان وقال لهم إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، ثم اقترب منهم وبحوزته سكين قبل أن يتم إطلاق النار عليه في أعقاب ذلك.