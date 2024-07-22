الجيش الإسرائيلي يعلن، اليوم الاثنين، مقتل اسيرين لدى حركة حماس بـ”نيران صديقة”

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل أسيرين اثنين “عن طريق الخطأ” على أيدي قواته خلال معارك قطاع غزة.

وأبلغ الجيش عائلتي ألكسندر دانسيج (76 عاما) وياجيف بوششتاب (35 عاما) بأنهما قد لقيا حتفهما وأنهما على الأرجح قتلا عن طريق الخطأ على يد قوات الجيش الإسرائيلي خلال معارك في خان يونس قبل بضعة أشهر.

وأسر دانسيج في 7 أكتوبر من نير أوز، وبوششتاب من نيريم.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل رهينتين محتجزين في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه أبلغ عائلتي الرهينتين عن مقتلهما، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر البيان أن الرهينتين القتيلين هما أليكس دانزيغ، وغاييف بوخستاب، مشيرا إلى أن جثتيهما لدى حماس.

وجاء قرار تحديد مقتلهما بناء على معلومات استخباراتية، وتمت المصادقة عليه من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بالمشاركة مع وزارة الأديان والشرطة الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه “يجري التحقيق في ملابسات مقتلهما في أسر حماس من قبل كافة الجهات المعنية”.

وأضاف البيان: “يعمل الجيش الإسرائيلي بمجموعة واسعة من الأساليب من أجل جمع المعلومات حول عمليات الاختطاف والمختطفين في قطاع غزة”.

ويعتقد أن هناك نحو 120 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة الآن، 47 منهم قتلى، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

ولم تفلح المفاوضات الساعية لإبرام صفقة لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في الوصول إلى شيء ملموس على الأرض، بينما تستمر الحرب للشهر العاشر.