من اليمن تلقى الصهيوني أصدق برهان

كان يكفي مُسيَّرة واحدة أن تنفجر في أهم شوارع تل أبيب حتى تعيد إسرائيل كل حساباتها من جديد ، بالرغم ممَّا استعدت له من إحضار معدات جد متقدمة لتأمين عاصمتها من مخاطر أي هجمة جوية وما أشهرته عن مثل التَّحصينات من وعد ووعِيد ، تقابل ما جرَى برعب يضاف لما انبرَى من جنوب لبنان يكرِّس بالتأكيد ، العد التنازلي لوقوع ضربة تَحدِيد ، مصير كيان لا مكان له ومَنْ يقطنه في جغرافية عهدِ عربٍ بارزِ بقوَّة النار وشدة أشد مِن حديد ، ما دام الجيل الذي عايش ما صنعته إسرائيل بأعزائه في غرة استبدل دوره كصامد ، لجيش سري طول صفوفه ممتد من جنوب لبنان إلى المغرب قوامه شعوب منها المموِّل والمدرِّب والمقاتل والقائد ، لذا لم تعد إسرائيل في مأمن وقد دخلت المعدات الحربية المعقدة التصنيع ومنها المسيرات مجالا لا يمكن حصر تفوقها المتوفرة الآن لدى القوات المسلحة اليمنية والدليل ما يعيشه قادة جيش الدفاع الإسرائيلي من ارتباك غير مسبوق يضع مجمل تحصيناته قابلة للاختراق دون عناء كما حدث بالفعل في قلب العاصمة الصهيونية حيث انفجار مسيرة قادمة من اليمن بعد تحليقها لأكثر من 10 ساعات دون توقف وبدون رصدها من طرف أية وسيلة رصد أكانت أرضية أو فضائية ممَّا ملأت وجوه نتنياهو ومَن معه بالتعب النفسي التجاعيد.

تطوَّرت الوسائل مع وصول الوضع درجة لا يمكن التراجع بعدها إلا بحدوث أمرين عدول إسرائيل عما في نيتها إشعال الحرب الإيرانية الأمريكية لتغطية هزيمتها النكراء في غزة هدفاً للتصعيد ، أو القبول بحل الدولتين فوراً وبدون خلق علل المماطلة وبلا شد الحبل بمزيد تعصيد ، دون ذلك المعركة مستمرة والتآكل الداخلي على جميع المستويات متصاعد داخل إسرائيل ممَّا يعرضها لما لا يمكن تخيله من اضطراب أفضل توقعاته تشرد اليهود ملطخة أعناقهم بالصديد ، وهذه المرة لن يجد معظمهم إلا المعاملة بالمثل ألطفها سد الأبواب في وجوههم ليشملهم مع أضيق ضيق التجميد . أمريكا بدأت تشعر بمخاطر إبقاء تأييدها المطلق لمثل الكيان المتغطرس المتسبب في امتصاص أرزاق الشعب الأمريكي من أجل غاية خاسرة أكان ظهور نتائجها السلبية يومه أو غدا كأبعد تبعبد .

إيران تتعامل في حربها الباردة مع أمريكا بالذكاء الممزوج بالدهاء المرتفع الرصيد ، إذ هيأت بالطرق غير المباشرة أغلبية شعوب العالم العربي على امتداد خريطة وجودها ، لتُكِنَّ العداء الظاهر أو المتستر للإدارة الأمريكية ومن يدير شؤونها عبر العالم ، في انفصال تام عن القادة الذين مهما تدخلوا للتخفيف من ذاك العداء لن يجلبوا على أنفسهم إلا البلاء بما ركبت تبعيتهم في أنوفهم حلقات الإقليد ، ما دامت الشعوب العربية اتخذت أسلوب التضامن الموحد فيما بينها ترقبا لساعة الصفر الآتية لا ريب وفي التوقيت الرشيد ، انطلاقا في الغالب من مصر مادام هناك من يطمح مع ملايين المصريين استعادة الدور التي ما خُلقت تلك الأرض إلا لحماية الشرف والكرامة العربيين مع التخلص بلا هوادة من شرور وشيم التهويد ، بدل الرضوخ لمستوى الذيل الذي أراد مَن أراد أن يصنفها به لخاطر عيون إسرائيل المنتمي إليها رغم لباسه الزي الفرعوني الذي به يصيد ، أو ربما تكون الانطلاقة من السعودية كانتفاضة ثانية تخرج من جديد أناسها كما أخرجها من قبل الإسلام من الظلمات إلى النور لتستفيد ، بعدما أصبحت الأمكنة المقدسة ومنها بيت الله الحرام مباحة بتدنيسها تحت غطاء حداثة خارجة عن دين الهدى بإيعاز من أبالسة بني صهيون المتربصين بعقول حكام نسوا أصلهم ليصبحوا حمائم تستحم في شواطئ فلوريدا الممجدين له غاية التمجيد ، فإذا بهم غربان نبذتهم نفس الفصيلة ما دام سوادهم مزور بشهادة غضب القدر عليهم في الفانية فبل الآخرة حيث وصلوا بالمعاصي لرغبة التبديد ، وكان يكفي ما صنع بهم اليمنيون الأجاويد ، لنفخر أن للعرب حماة جعلوا من بحر العرب وخليج عدن مقبرة لكل أحباء الصهاينة أينما وُجدوا وبلغ منهم الترصِيد ، واليوم يتضاعف هذا الافتخار عما حققته مسيَّرة واحدة من معجزة إرباك إسرائيل بجيش دفاعها الذي لا يقهر فجاء بعد الواقعة حديث قائده بصوت بدل المتعود عليه جهرا خريد .

… اليائس المتخبط البالغ الإزعاج بالأزعَج من المُزعج يتصرف وكأنه الأقوى وهو كالديك المذبوح الرافض الموت بهستيرية حركاته المعجلة بإنهاء حياته لا الامتداد فيما تبقى من أنفاسه ، وهذا ما حصل لإسرائيل بضربها “الحديدية” في اليمن بإشعال النار في خزان النفط لتضخيم الفاعل ويشكل اللهيب صورة حجم التدمير الملحق بتلك البقعة المحدودة لتتراءى إسرائيل وكأنها المالكة الوحيدة لوسائل الردع الشامل وأنها قادرة على مواجهة العالم لوحدها ، طبعا مثل العملية من ورائها مَن مهَّد وسهَّل وساير إلي النهاية زيادة عن المباركة الأمريكية ، هناك من حلفاء إسرائيل من يعتقدون أنهم في منأى عن فضائح خياناتهم ، لكن اليمن بما تعرض اليه اليوم وهو هين غير مؤثر ، لن يزداد إلا إصراراً ولن يتوقف عن نصرة أشقائه العرب في غزة ، والأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت التاركة إسرائيل وحلفائها مسخرة قبل أن تكون مهزلة تردها إلى التشرد كما عاش أناسها معظم تواجدهم على الأرض الذين ما وطأت أقدامهم جهة من جهاتها إلا وعمها الغضب والخراب والفتن والحروب .

*مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في سيدني

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