شخص من جنسية عربية يقتل شقيقيه ويقدم على الانتحار من أعلى جسر عبدون بعمان

أقدم شخص من جنسية عربية (سوري)، صباح اليوم الأحد، على قتل اثنين من أشقائه بواسطة أداة حادة، فيما أصاب الثالث بإصابات خطرة، في العاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنّه جرى الكشف عن مسرح الجريمة وإخلاء الجثتين وإسعاف المصاب للمستشفى.

وبين أنه وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ عن قيام أحد الأشخاص بالانتحار بعد أن ألقى نفسه من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك إلى المكان وتبيّن بعد الكشف عن الجثة بأنه ذات الشخص الذي قام بارتكاب جريمة القتل بحق شقيقيه، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.