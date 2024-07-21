العدو يعلن اعتقال “خليّة” من طلبة جامعة بيرزيت بزعم التخطيط لعمليّة كبيرة بتوجيه من حركة حماس في تركيا

موقع “عرب ٤٨”

زعم جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، اليوم الأحد، اعتقال ما قال إنّها “خليّة” من طلبة جامعة بيرزيت، شماليّ مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، زعم أنها خطّطت لتنفيذ عمليّة، بتوجيه من حركة حماس، التي يدّعي أنها متمركزة في تركيا.

وذكر الشاباك في بيان صدر عنه، اليوم، إنه “أحبط عملية كبيرة خطّطت لها مجموعة من طلاب جامعة بيرزيت، بتوجيه من مقرّ حماس في تركيا، وتمّ العثور على سلاح، ومصادرة عشرات الآلاف من الدولارات”.

وقال إن ذلك جاء “في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي، ووحدة… تابعة للشرطة”، مشيرا إلى أنه “تم اعتقال خلية إرهابية مكوّنة من طلاب أعضاء في (الذراع الطّلابيّ لحركة) حماس في جامعة بيرزيت، المعروفة باسم ’الكتلة الإسلاميّة’”، على حدّ وصف البيان.

وأشار البيان إلى أنه “قد تمّ الاشتباه ضد هؤلاء، بأنهم يعملون لصالح مقرّ قيادة حماس في تركيا، بهدف توفير بنية تحتية، لنشاط حماس العسكريّ، ضدّ إسرائيليين”.

وذكر أن “تحقيقات الشاباك مع المشتبه بهم، كشفت أن أعضاء الخلية، قاموا باستعدادات عملية لتنفيذ عملية كبيرة، وكذلك سلسلة عمليات لتحويل أموال حماس إلى نشطاء ميدانيين”.

وزعم أن ذلك كان يتمّ “بتوجيه من مسؤولين كبار في مقر حماس في تركيا”.

وقال الشاباك إنه “في إطار التحقيق الذي أجراه، تبيّن أن الشخص المشتبه به كرئيس للخلية، محمود انجاص، من سكان خربثا بني حارث، قام بتجنيد خلية عسكرية من نشطاء من بيرزيت”.