إصابة جنديين وإعطاب آلية للعدو خلال تصدي كتائب القسام لقواته التي داهمت طوباس، فجر اليوم الأحد/ فيديو

طوباس – المركز الفلسطيني للإعلام

تصدت كتائب القسام وقوى المقاومة في مدينة طوباس، فجر اليوم الأحد، لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة أدت لإصابة جنديين إسرائيليين وإعطاب آلية عسكرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال طوباس، وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال.

وقالت كتائب القسام في طوباس: إن مجاهديها تصدوا بكل بسالة واقتدار للقوات المقتحمة للمدينة فجرا اليوم، وأمطروهم بصليات كثيفة من الرصاص.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة، وتمكنوا من استهداف قوات المشاة في شارع نبيه بالمدينة محققين إصابات مباشرة.

كما أعلنت كتاب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير أن: “يتصدى جنودنا البواسل الان لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس برصاص المبارك وعلى هذا العدو ان يعلم أن أبناء الكتائب له بالمرصاد”.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طوباس، ودهمت منازل عدد من المطاردين، وسيّرت آلياته في عدد من شوارع المدينة.

وتصدت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال واندلعت اشتباكات مسلحة في عدد من محاور المدينة، وأوقع المقاومون قوات الاحتلال في كمان معدة مسبقا.

وأفاد شهود عيان أن الاحتلال سحب آلية عسكرية من نوع “نمر” بعد أن أعطبتها المقاومة بعبوة ناسفة في طوباس.

كما أفاد شهود العيان بإصابة جندي إسرائيلي بالقرب من منزل أحد المطاردين، وقامت قوات الاحتلال بعمل ستار بالآليات وتقديم الإسعافات للجندي ونقله لحاجز تياسير حيث كان إسعاف “نجمة داوود الحمراء” بالانتظار.

وتواصلت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور منذ ساعات تخللها تفجير عدة عبوات أدت إلى إعطاب جيب عسكري في منطقة واد تياسير قرب مدينة طوباس.