صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تزعم إن الجيش الإسرائيلي نسق مع مصر والسعودية من أجل تنفيذ ضرباته في اليمن/ فيديو

20 يوليو، 2024

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسق مع المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ ضرباته في اليمن، والتي استهدفت مدينة الحديدة، ردا على هجمات “أنصار الله” في اليمن على مصالح الاحتلال، وآخرها المسيرة التي ضربت تل أبيب.

وتابعت الصحيفة بأن الهجوم اشتمل على التزود بالوقود في الجو بطائرات “رام” بسبب المسافة الكبيرة، إلى جانب التحليق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الرادارات.

وأضافت: “يرجح أن الجيش نسق مع السعودية لعبور أجوائها، والتحليق فوق أراضيها”.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية “كان” إنه تم إطلاع الأمريكيين على العملية قبل ساعات من تنفيذ الهجوم، وتم إخطار القيادة الأمريكية المركزية، وحلقت الطائرات عبر أجواء السعودية ومصر في طريقها إلى اليمن.

ولم يصدر أي تعليق رسمي سعودي أو إسرائيلي حول ما ورد في الصحيفة.

على جانب آخر، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة “فوكس نيوز”: لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن”.

20 يوليو، 2024

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