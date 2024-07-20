احتراس.. أجواء لاهبة في معظم مناطق المملكة اليوم السبت والأحد، وعادية الاثنين والثلاثاء

20 يوليو، 2024

عمان – يكون الطقس اليوم السبت، حارا في معظم المناطق ، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيًا في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا اعتياديًا في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس الثلاثاء، صيفيًا اعتياديًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 20 وفي مرتفعات الشراة 31 – 21, وفي مناطق البادية 40 – 24 وفي مناطق السهول 34 – 25, وفي الأغوار الشمالية 41 – 28, وفي الأغوار الجنوبية 43 – 29، وفي البحر الميت 42 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 30 درجة مئوية.

20 يوليو، 2024

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