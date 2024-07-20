أبرزهم أوباما وبيلوسي وشومر.. بايدن “يشعر بالخيانة من الديمقراطيين” الذين يحاولون إقناعه بالانسحاب من الانتخابات

20 يوليو، 2024

أخبر مصدران شبكة إن بي سي نيوز أن الرئيس الأميركي جو بايدن “شعر بالخيانة من الديمقراطيين” الذين يحاولون إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال المصدران لـ “إن بي سي نيوز” إن الرئيس كان “غاضبًا” وشعر شخصياً بالأذى بسبب ترك الحزب له في العراء ومحاولة دفعه للخروج.

قال أحد المصادر: “هل يمكننا أن نتذكر لدقيقة واحدة أن هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون دفع جو بايدن للخروج هم نفس الأشخاص الذين قدموا لنا دونالد ترامب حرفيًا؟

واضاف: “في عام 2015، دفع أوباما وبيلوسي وشومر بايدن جانباً لصالح هيلاري؛ كانوا مخطئين في ذلك الوقت، وهم مخطئون الآن.”

وأشار المصدر إلى استطلاعات الرأي في انتخابات عام 2016 التي وجدت أن هيلاري كلينتون تتقدم بما يصل إلى تسع نقاط.

وأضاف المصدر: “ربما ينبغي علينا أن نتعلم بعض الدروس من عام 2016؛ أحدها هو أن استطلاعات الرأي هي هراء – فقط اسأل وزيرة الخارجية كلينتون. وثانياً، ربما، فقط ربما، يكون جو بايدن أكثر اتصالاً بالأمريكيين الفعليين من أوباما-بيلوسي-شومر؟”

وقضى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أسابيع في الاستماع إلى مخاوف أعضاءهم ونقلها إلى السيد بايدن.

وعلناً، قال الثلاثة إنهم يدعمون أي قرار يتخذه بايدن.

20 يوليو، 2024

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