في مكالمة هاتفية ساخنة.. البرهان يرفض وساطة ابن زايد لوقف الحرب السودانية، ويتهمه بدعم المتمردين ويطالبه بالتوقف

سبوتنيك عربي

واجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما وصفه بأنه اتهام السودانيين للإمارات بمساعدة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا” اليوم الجمعة، إن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخلال المكالمة الهاتفية أوضح بن زائد رغبة بلاده في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان.

ومن جانبه قال البرهان لابن زايد، إن “دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين، ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وعلى الإمارات التوقف عن ذلك”.

وفي وقت سابق، قدمت دولة الإمارات 28 مليون دولار للسودان من خلال اتفاقيتين أبرمتهما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف دعم العمليات الإنسانية ومواجهة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 14 شهرا.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية أن الاتفاقيتين جاءتا لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة والمبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية.

ولكن في مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن “السودان يملك أدلة على استقبال مطارات تشاد، لأكثر من 400 رحلة طيران تحمل عتادا حربيا لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” من الإمارات”.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال وزير الخارجية حسين عوض علي، إن “تشاد خصصت مطاري أم جرس وأبشي لاستقبال الرحلات الجوية، التي تنقل الأسلحة والعتاد العسكري للميليشيا الإرهابية من دولة الإمارات”.