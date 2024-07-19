جماعة الحوثي تُرعب تل أبيب عبر قصفها بطائرة مسيرة، فجر اليوم الجمعة، أسفرت عن قتيل و10 جرحى صهاينة/ 3 فيديو

أعلن الحوثيون اليمنيون، اليوم الجمعة، مسؤوليتهم عن استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة.

وقال الناطق باسم الحوثيين، في بيان، إنه تم استهداف “أحد الأهداف المهمة”، في تل أبيب.

وأضاف أن العملية نفذت “بطائرة مسيرة جديدة اسمها ’يافا’ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية (للاحتلال الإسرائيلي) ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأشار إلى أن لدى الحوثيين “بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة”، مؤكدة البدء باستهدافها ردا على المجازر الإسرائيلي والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

انفجار يهز تل أبيب

ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، في بيان أنّ انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الثالثة فجرا.

وأضاف البيان أنه “وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع” دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب على قطاع غزة.

وقد تم العثور على جثة رجل في مبنى بالقرب من مكان الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية.

وقد اظهر توثيق الحادث من خلال كاميرا سيارة تم نشره على شبكات التواصل، مقطع فيديو سُمع فيه صوت طنين عالي، أعقبه انفجار قوي. ووقع الحدث على مقربة من سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب، ويجري التحقيق إن كانت توجد علاقة مع الحدث.

كما أدّى الانفجار إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح طفيفة في وسط تلّ أبيب وفق الشرطة الإسرائيليّة، فيما قال الجيش إنّه يُحقّق في هجوم “جوّي” محتمل.

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، جماعة “أنصار الله” في اليمن، أنه “نفذنا عملية نوعية استهدفت تل أبيب”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ “قوّات الشرطة وصلت إلى المكان وتُفتّش المنطقة بحثا عن أجسام مشبوهة (…) وقد عولج سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة”، داعية “السكان إلى احترام تعليمات السلامة وعدم الاقتراب أو لمس حطام أو شظايا قد تحتوي على متفجّرات”.

وقال أحد سكّان وسط تلّ أبيب إنّه استيقظ على دويّ انفجار قوي، مضيفا “كلّ شيء اهتزّ”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الانفجار الذي أسفر الجمعة عن مقتل شخص وإصابة عشرة أشخاص بجروح طفيفة في وسط تلّ أبيب “ناجم عن سقوط هدف جوّي” وذلك بحسب نتائج “تحقيق أوّلي”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر الجيش في بيان أنّ “صافرات (الإنذار) لم تنطلق”، قائلًا إنه “يَجري التحقيق في الواقعة بشكل دقيق”.

وأضاف البيان أنّ “القوّات الجوّية زادت دوريّاتها الجوّية من أجل حماية المجال الجوّي الإسرائيلي”.

هذا وقد سارع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الى القول، اليوم الجمعة، إن الانفجار الأخير في تل أبيب دليل واضح على أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تستطيع توفير الأمن.

وأضاف لبيد، عبر منصة “إكس”، أن “من يفقد الأمن في الشمال والجنوب.. يفقده في قلب تل أبيب”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا "تل أبيب" بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م pic.twitter.com/MxTc88ud4W — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 19, 2024

حدث "خطير" في "تل أبيب" فجر اليوم: – مع ساعات الفجر الأولى دوى انفجار كبير "تل أبيب" وتلقت شرطة الاحتلال مئات الاتصالات للتبليغ عنه – بعد الفحص تبيّن أن طائرة مسيّرة ضربت مبنى في المدينة – شرطة الاحتلال اعترفت بقتيل وعدة إصابات – الطائرة المسيّرة اخترقت الدفاعات الجوية في… pic.twitter.com/clFCxu2Fhw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024