بعكس المُتوقَع.. بايدن يعلن استئناف حملته الانتخابية “لمواصلة فضح أجندة ترامب لعام 2025” وهزيمته في صناديق الاقتراع

واشنطن – سبوتنيك.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه سيستأنف حملته الانتخابية لعام 2024 الأسبوع المقبل، وسط دعوات متزايدة له للانسحاب من السباق الرئاسي، ضد منافسه الجمهوري وسلفه، دونالد ترامب.

وقال بايدن في بيان رسمي، إن “رؤية دونالد ترامب المظلمة للمستقبل لا تتعلق بمن نحن كأمريكيين، وسويا كحزب ديمقراطي وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه”.

وتابع بايدن: “إنني أتطلع إلى العودة إلى حملتي الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة فضح تهديدات أجندة مشروع دونالد ترامب لعام 2025”.

وجاء إعلان بايدن، بعد أن قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الجمعة، إن التقارير الإعلامية التي تزعم أن أسرة الرئيس الأمريكي تجري مناقشات حول انسحابه من سباق 2024 هي تقارير “خاطئة”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة إعلامية أمريكية، أن أسرة بايدن بدأت مناقشات حول خطته المحتملة للخروج من السباق الرئاسي لعام 2024، وسط ضغوط متزايدة عليه للانسحاب.

وذكر التقرير أن المناقشات تركزت على وضع الحزب الديمقراطي في أفضل وضع للفوز في الانتخابات المقبلة، وعدم السماح لدونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض.

وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/ حزيران الفائت في أتلانتا.

وقد أبلغ الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يوم أمس الخميس، حلفاءه أنه يجب على نائبه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، “التفكير بجدية” في الانسحاب من السباق الرئاسي.