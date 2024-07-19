انطلاق مسيرة حاشدة وسط عمان، بعد صلاة مغرب اليوم الجمعة، دعماً لصمود غزة ومقاومتها

شارك آلاف الأردنيين في المسيرة المركزية الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة مغرب الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، وذلك دعما لصمود الأهل في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية المسلّحة.

وقد طالب المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بمنع الجسر البرّي الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية، وتسيير جسر برّي إغاثي للأهل الذين يواجهون حرب تجويع تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني بمشاركة أمريكية.

واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية المتخاذلة عن كسر الحصار ووقف حرب الإبادة التي تشنّها قوات الاحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددين على أن المقاومة وحدها هي السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

ووجّه المشاركون التحية للمقاومة في اليمن التي تمنع وصول البضائع إلى الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

وطالب المشاركون بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الكاتب أحمد حسن الزعبي، والناشطين خالد الجهني وأيمن صندوقة ونعيم جعابو وحمزة الجهني.