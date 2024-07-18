حماية للمشاريع الانفصالية الكردية.. الولايات المتحدة تعلن صراحة رفضها لأي تطبيع في العلاقات بين سوريا وتركيا

أنقرة: أطلقت تركيا رسائل جديدة حول الاستمرار في جهود إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها رغم تمسك الأخيرة بانسحابها العسكري، ووقف دعمها لـ«المجموعات الإرهابية»، والذي يبدو شرطاً يصعب تحقيقه حالياً.

وغداة إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عدم معارضته لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كثف الحديث عن هذا الأمر في الأسابيع الأخيرة «إذا كان ذلك في مصلحة بلاده راهناً» الأمر بتحقيق المطلب السوري، أكد إردوغان أن بلاده تولى أهمية كبيرة لزيادة عدد أصدقائها.

وقال الرئيس التركي إنه «في وقت تفع فيه المنطقة على صفيح من نار باستمرار يعد وضع معادلات جديدة في السياسة الخارجية بالنسبة لتركيا حاجة أكثر من كونه اختيارا».

وأضاف إردوغان، خلال مؤتمر صحافي ليل (الثلاثاء – الأربعاء) أعقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في أنقرة: “نرى أننا لسنا وحدنا بل جيراننا والدول الأخرى أيضا بحاجة إلى هذه المبادرات”.

كما عبر عن أمله في أن يتم حل الخلافات على طاولة المفاوضات، ومن خلال الحوار المتبادل، مضيفاً أنه «يتعين على الجميع أن يدركوا أنه كلما زاد التعاون والتضامن الإقليمي، كلما زادت المقاومة ضد التهديدات المتزايدة باستمرار، وبخلاف ذلك، لا يمكننا أن نمنع رسم حدود منطقتنا مجدداً بالدم والدموع كما حدث قبل قرن».

وكرر إردوغان انتقاداته لحلفاء تركيا الغربيين ودعمهم لـ«حزب العمال الكردستاني»، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في الوقت الذي يمتنعون فيه عن تزويدها باحتياجاتها.

وأضاف: «الأسلحة التي يمانع حلفاؤنا في تزويدنا بها نعثر عليها في ملاجئ التنظيم الإرهابي الانفصالي (حزب العمال الكرستاني) ، فضلا عن آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة التي تم إرسالها إلى الفرع السوري للتنظيم (الوحدات الكردية) تحت ستار محاربة (داعش)”، في إشارة إلى الدعم الأميركي للوحدات الكردية في إطار الحرب على داعش.

وقال إردوغان: “لن ندير ظهورنا للشرق من أجل الغرب ولن نهمل الغرب من أجل الشرق، وإن إرساء معادلات جديدة في السياسة الخارجية ضرورة وليس خيارا، ونعتقد أنه من المفيد فتح القبضات المشدودة”.

العمال الكردستاني

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن تركيا لاتضع عينها على أرض أحد أو حقوقه السيادية، وأن معركة تركيا هي ضد المنظمات الإرهابية التي تضر بالسلام والازدهار في المنطقة.

وقال غولر، خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة شارك فيه قادة الوحدات العاملة الحدود التركية مع كل من العراق وسوريا، إن أصحاب المنطقة الحقيقيين هم من سيضعون نهاية للتنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني وامتداداته)، الذي لا مكان له في مستقبل هذه الأراضي، وهذا الوضع يثير قلق بعض الفئات التي تستفيد من البيئة غير المستقرة في المنطقة.

وفي إشارة إلى أحداث العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، أواخر الشهر الماضي وماتبعها من احتجاجات في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، قال غولر:” ندرك نوايا أولئك الذين يهدفون إلى تعكير صفو أجواء السلام والهدوء في كل خطوة نخطوها نحو علاقات حسن الجوار، لكن على جميع شرائح المجتمع أن تعلم جيداً أن بذور الفتنة لا يمكن أن تنمو في هذه الأراضي».

وأضاف: «نتابع التطورات في سوريا عن كثب، وأود التذكير بأن مصير سوريا سيحدده شعبها، وليس أولئك الذين يفرحون بحزنهم».

رفض أميركي

وبينما تزايدت الرسائل من جانب أنقرة باتجاه إعادة العلاقات مع دمشق وسط تحرك روسي لدعم لقاء إردوغان والأسد، أعلنت الولايات المتحدة أنها «لا تدعم جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع الأسد، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تسفر عن نتائج».

ونقلت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن موقف الولايات المتحدة واضح وأنه لا يقبل تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد من دون اتخاذ خطوات جادة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وقال المتحدث: «رأينا تقارير عن جهود تركيا والحكومة السورية لتطبيع العلاقات، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الجهود».