بعدما نعته الجماعة الإسلامية اللبنانية.. كتائب القسام تعلن ان الشهيد محمد جبارة أحد قيادييها

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الخميس- قياديًّا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، باستهداف سيارته في منطقة البقاع.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنها تزف القائد القسامي المجاهد/ محمد أحمد جبارة “أبو محمود” بأسمى آيات الفخر والشموخ والثقة بنصر الله القريب، إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين: القائد القسامي المجاهد/محمد أحمد جبارة “أبو محمود”من بلدة القرعون – البقاع الغربي.

وأضافت أنه ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، صباح اليوم الخميس؛ إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية في البقاع الغربي اللبناني.

وتابعت: إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان صباح اليوم ما أدى إلى استشهاد القيادي أبو جبارة.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية أبو محمود جبارة جراء استهداف سيارته في البقاع.

كما زفّت قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، القيادي محمد حامد جبارة، أحد مسؤولي قوات الفجر، شهيداً، وذلك بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته، صباح اليوم الخميس، على طريق غزّة في البقاع الغربي.

وفي بيانٍ مقتضب، قالت قوات الفجر “غزّة البقاع تُؤاخي غزّة فلسطين بمداد الدم والشهداء، رحمة الله على شهيد قوات الفجر في الجماعة الإسلامية، محمد جبارة من بلدة القرعون اللبنانية”.

وأكّدت الجماعة الإسلامية في لبنان، أنّ هذه الجريمة لن تثنيها عن الدفاع عن أرض وأهل الجنوب ونصرة الشعب في فلسطين.

وقد تداول ناشطون مقطع مصور من إحدى كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية في البقاع الغربي، يُظهر لحظة استهداف السيارة من المسيّرة الإسرائيلية.