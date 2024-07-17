من ديوان “رسائل خاصّة جدّاً”.. متى يفيءُ النرجسُ…

1

على وعْدٍ يروحُ غدي

على أملٍ

ولي وحدي

تمرُّدُ نرجسِ الفاءاتْ

تقومُ قصائدُ الوجدِ

عليّ يفيء نرجسُها

يهدهدني الهوى الوردي

2

على عطْرٍ بقافيةٍ

ترعرعَ وزنها يُهدي

ربيعُ جمالِها متنٌ

رواهُ الحسنُ والعينانْ

عنِ الساقينِ والردفينِ في غَوْرٍ وفي نجْدِ

وصدّقه الهوى ووعى

نبيّ الوحيّ في الخدّينِ والشفتينِ والنّهدينْ

في طعم الجنى الشهدي

وفي غار الجوى انعجنتْ

فأروتها تراتيلي

تغرّدُ في فضا السعْدِ

3

على خجلٍ يموجُ البحرْ

وهذا موجُهُ ضدي

برغبتها يفوحُ الصمتْ

فينبتُ

زهرُها حدّي

4

على مهَلٍ

أنا وحدي

أغلغلُ فَيْئَها المُهدي

وتربطني بحرف الفاءْ

وسيلُ حروفِها عندي

تفيضُ عليّ مثلَ النهرْ

سحاباً

راوياً

في لحن أغنيةٍ تعرّفني

لأعرفَ لذّة العبدِ

5

على شرعِ الهوى ديني

مزاميرٌ

هدى الآياتِ

في عَرْف الجوى الندِّ

أصلّي في المدى كالشمسِ

كالغيماتِ في وصلٍ

على عهدي

6

أنا العبدُ الذي يعلو مقاماتِ الرضا

ويرى

على وِرْدَيْنِ من وَرْدِ

فيعمر قلبيَ المعمودُ

في قربٍ، وفي بعدِ

أعمّد طرْفي الرائي

وتكبرُ فيّ رؤيا العيدْ

يبرّ على “الهدى” وعدي

تموز 2024