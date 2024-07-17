بعد محاولة اغتيال ترامب.. نتنياهو يرتعد خوفاً من اغتياله وزوجته جراء حملات التحريض عليه، ووصفه بأنه “خائن” و”قاتل”

كشف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مخاوفه من الاغتيال، قائلا إن هنالك تحريضا على العنف في “إسرائيل” وذلك بعد أيام على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال كلمة له أمام تجمع من أنصاره.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 العبرية، إن هنالك تحريضا على قتل المسؤولين المنتخبين في إسرائيل، وإن هذا يمكن أن يصل إلى رئيس الحكومة وعائلته، مشيرا إلى أنه يتعرض لتهديد مستمر على مدار الساعة، وهناك من يصرخ في وجهه على الدوام بأنه “خائن” و”قاتل”.

وتابع: “ليس أنا فحسب بل يشمل التهديد عائلتي أيضا” متهما أطرافا في اليسار المتطرف بتأجيج العنف.

وأشار إلى أن زوجته سارة تتلقى تهديدات بالاغتصاب، وتتلقى الشتائم، رغم عملها على مدار الساعة مع عائلات القتلى الإسرائيليين، وعائلات الأسرى في غزة.

على جانب آخر، قال نتنياهو إنه باق في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، على الرغم من معارضة وزير الحرب، يوآف غالانت.

وهددت وزيرة الاستيطان من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف أوريت ستروك، امس الثلاثاء، بتفكيك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن ستروك قولها خلال زيارة إلى معبر كرم أبو سالم: “نحن في معبر كرم أبو سالم وعلى بعد 50 مترا منا يوجد رفح”.

وأضافت: “قلنا بوضوح إنه إذا أزالوا الجيش الإسرائيلي من طريقي نتساريم وفيلادلفيا، فسنقوم بتفكيك الحكومة”.

وشددت في حديثها على أن نتنياهو “يعرف ذلك جيدا”.