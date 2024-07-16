كتائب القسام تبث اليوم الثلاثاء مشاهد من استهدفها آليات العدو ومبنى تحصن بداخله جنوده شرق مدينة رفح/ شاهدوا

بثت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر المقطع خروج أحد مقاتلي القسام من نفق في أرض خالية وإطلاق قذيفة “الياسين 105” اتجاه آلية للاحتلال، ثم مشهد سحبها بعد إعطابها، كما أظهر المشهد استهداف آلية أخرى وإصابتها بشكل مباشر.

وتضمن المقطع مشاهد رصد عدد من الجنود خلال تحصنهم بأحد المباني من خلال كاميرات مراقبة، وتوجيه أحد القادة المقاتلين لكيفية التعامل مع الهدف، ثم مشهد قصف المبنى واشتعال النار فيه.

وأثناء عرض احتراق المبنى، قال أحد مقاتلي القسام “الآن سيحترق الجنود وسيخرجون مدحورين من هذه المنطقة، وأينما توجهوا سيلقون جنودا ذا بأس شديد بإذن الله”.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.