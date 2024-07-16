جراء توقع نتنياهو بعودة ترامب.. المخابرات المصرية تخشى استمرار الحرب في غزة لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

16 يوليو، 2024

بيروت – الأخبار

كشف مصدر مصري مطّلع، لـ«الأخبار»، عن تقرير «تقدير موقف» قُدّم من المخابرات العامة المصرية، إلى رئاسة الجمهورية، يفيد باحتمال أن يبقى مسار التفاوض على مراوحته مكانه، حتى موعد الانتخابات الأميركية في تشرين الأول المقبل، الأمر الذي يتطلب «وضع سيناريوات تعتمد على استمرار الحرب حتى نهاية العام الجاري».

وأضاف التقرير، بحسب المصدر، أن «نتنياهو بات يراهن على التقديرات الأميركية بعودة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى السلطة، بما يمنحه الأمل في تعامل مختلف من الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الحرب»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في تداعيات استمرار الصراع على المدى الطويل، خصوصاً مع عدم ضمان استمرار وتيرة الأعمال العسكرية بمستوى لا يكون معه التصعيد إقليمياً».

وإذ لم يتطرق التقرير إلى مدى قدرة المقاومة على الصمود في مواجهة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فانه قد  «تضمّن عدة سيناريوات بما فيها الحاجة المصرية إلى زيادة الإجراءات المتخذة على الشريط الحدودي، وتحديد نقاط جديدة يمكن فيها إسقاط كميات من المساعدات».

16 يوليو، 2024

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