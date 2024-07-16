انسحاب المنفذ.. إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار، صباح اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة شمال غرب نابلس/ فيديو

أصيب ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار نفذت، صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب مستوطنة “شافي شومرون” شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “شافي شومرون” شمال غرب نابلس، حيث وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة، حيث اخترقت رصاصة واحدة على الأقل المركبة الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج المركبة، وذلك في أعقاب إطلاق النار على مركبة إسرائيلية عند مفترق رامين، بالقرب من مستوطنة “شافي شومرون”، حيث تلقى الجرحى العلاج الطبي الأولي، ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى “مئير” في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال حاجز دير شرف غرب نابلس بشكل كامل، وأعلت حالة استنفار في صفوف جيش الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بتمشيط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.

وقد لوحظت تحشدات كبيرة لقوات الاحتلال عند مدخل قرية رامين قرب بيت ليد شرق طولكرم في أعقاب عملية إطلاق النار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين في عدة مدن بالضفة الغربية، بحثا عن منفذي عملية إطلاق نار أصابت 3 مستوطنين إسرائيليين.

وقد دفع جيش الاحتلال قوة أمنية إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس، بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة للمخيم.

من جهتها قالت سرايا القدس- كتيبة نابلس إن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال بمحاور القتال في محيط مخيم بلاطة ويستهدفون قوات خاصة.

وتعليقا على ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية إطلاق النار البطولية شرقي طولكرم رد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة بغزة والضفة.