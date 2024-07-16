اقتاده جيش العدو فجر اليوم الثلاثاء الى “مستوطنة بيت إيل” وهناك تم إعدامه.. استشهاد الشاب أحمد سلطان في البيرة/ فيديو

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد الشاب أحمد سلطان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية ومحلية: إن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (٢٠ عاما)، وصل مجمع فلسطين الطبي برام الله شهيدًا، إثر إصابته برصاص الاحتلال بمواجهات في حي البالوع بمدينة البيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال احتجز الشباب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

ونقل مدير مجمع فلسطين الطبي عن شهود عيان تأكديهم أن الاحتلال اعتقل شهيد البيرة واقتاده إلى “مستوطنة بيت إيل” وهناك تم إعدامه برصاص في البطن والصدر.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ونفذت مداهمات لمحلات صرافة، وسط مواجهات مع عشرات الشبان، استشهد خلالها الشاب سلطان.

يذكر أن الشهيد سلطان من قطاع غزة ويسكن مع أسرته بمدينة البيرة.