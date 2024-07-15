لأول مرة.. جيش العدو يعترف، اليوم الاثنين، بنقص في عدد الدبابات بسبب استهدافها من قِبَل المقاومين في قطاع غزة

15 يوليو، 2024

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، اليوم الاثنين، بنقص في عدد الدبابات العسكرية، بسبب استهدافها من المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي رد على محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في ما يتعلق بدمج المجندات الإناث في قوات المدرعات، قال الجيش إنه يؤجل ذلك بسبب العدد غير الكافي من الدبابات، إلى جانب النقص في المدربين.

يأتي هذا الجواب على خلفية العريضة التي تطالب بانضمام المجندات إلى القوات المدرعة التي تناور خلف خطوط الاشتباك.

ولوحظ أن رئيس الأركان الإسرائيلي قرر تأجيل تجربة دمج المقاتلات في منظومة المناورة المدرعة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بسبب النقص الكبير في الذخيرة والدبابات التي تضررت في القتال الطويل.

وجاء رد الجيش بناء على التماس قدمته جنديات وضباط صف حول توسيع سرية الدبابات الحالية وضمهن لها، بزعم أنهن قدمن دورا كبيرا في التصدي لهجوم المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش بفقدان الدبابات في حرب غزة، ونقص في القذائف، والعديد من المقاتلين والقادة الذين أصيبوا أو قتلوا في المعركة.

وكما عترف الجيش بـ”صعوبات موضوعية نتيجة للقتال في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى (…) خلال الحرب تضررت العديد من الدبابات، وهي معطلة حاليا ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع إدخال دبابات جديدة في سلاح المدرعات قريبا. وهذا يعني أن النطاق الحالي للدبابات في سلاح المدرعات غير كاف”.

15 يوليو، 2024

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