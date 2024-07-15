فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين السوريين لاختيار أعضاء مجلس الشعب، والأسد يدلي بصوته في مركز انتخابي بدمشق

دمشق – سانا

أدلى الرئيس بشار الأسد، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في أحد المراكز الانتخابية بدمشق.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد أعلنت اليوم فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية أمام الناخبين في المحافظات كافة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد أن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته.

وأشار مراد إلى أن القانون في المادة 64 أجاز للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

وبين مراد أن عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزاً وتم تحديدها بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية وأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، بعد أن تمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة /15/ من قانون الانتخابات العامة.

ووفق مراد بلغ عدد المرشحين 1516 مرشحاً، في القطاع أ 409، وفي القطاع ب 1107 يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن المواطنين بدؤوا بالتوافد إلى المراكز الانتخابية مع فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح مراد أنه بعد إقفال الصناديق تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات في المركز الانتخابي من قبل لجنة الانتخاب بحضور المرشح أو وكيله، وكذلك بحضور وسائل الإعلام الموجودة في المركز، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات.

وتتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ويقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن الانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره.