سفينة تجارية تتعرض، فجر اليوم الاثنين، لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة على بُعد 70 ميلاً بحرياً من مدينة الحديدة اليمنية

(رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لهجوم، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، من ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت الهيئة أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة الحوثي اليمنية تشن منذ نوفمبر تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت أمبري إن السفينة تتحقق فيها المواصفات التي تجعلها مستهدفة من جماعة الحوثي.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة “اتخذت تدابير حماية ذاتية”.

وأسفرت عشرات الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي منذ نوفمبر تشرين الثاني عن غرق سفينتين والاستيلاء على ثالثة ومقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

وتسببت الهجمات في تعطيل حركة التجارة العالمية، إذ اضطر مالكو السفن لتغيير مساراتها بعيدا عن قناة السويس. وردا على هذه الهجمات، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية على أهداف للجماعة منذ فبراير شباط.